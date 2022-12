Com gabinetes vedados com fitas policiais, sacos e malas de dinheiro apreendidos, na última semana o Parlamento Europeu (PE) mais pareceu um local de crime relacionado com a máfia do que a única instituição da União Europeia cujos membros são eleitos pelo povo.



Para já, Eva Kaili, a eurodeputada grega que era também vice-presidente do PE é o rosto mais visível de um escândalo – o recebimento de centenas de milhares de euros para influenciar a legislação europeia a favor do Qatar e Marrocos – que parece estar nos primeiros passos e que promete atingir vários outros deputados europeus.









Ver comentários