Os autotestes esgotam nas farmácias, as filas para a dose de reforço parecem as do supermercado na ‘Black Friday’.Mesmo assim, o Governo não confia no bom senso e acha que nos vamos todos portar mal no Natal e no Ano Novo – é o nosso fado. Só que, em vez de fazer algo para prevenir o facto, prefere correr atrás do prejuízo.