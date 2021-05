Portugal é o país da União Europeia (UE) onde a população empregada com o ensino básico é, em percentagem, mais elevada. Em 2020, no nosso país representava 38,7% da população empregada total, e a média na UE era apenas 15,5% (menos de metade). Esta disparidade é ainda maior quando é comparada com a dos países mais desenvolvidos, em que as taxas são menos de um terço da de Portugal ...