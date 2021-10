O preço dos combustíveis disparou em Portugal. A justificação das petrolíferas e seus defensores é a subida do petróleo, embora muitas delas sejam também produtoras de petróleo. É também utilizado o argumento do peso dos impostos. No entanto, há uma outra razão que é silenciada.No 2º trimestre de 2021, o peso dos impostos no nosso país representava 60,4% do preço da gasolina 95 (0,96€ por litro) e a média na UE era 57,2% (0,80€/l);