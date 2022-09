Esta semana, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) ouviu como, em África, cada vez morrem mais Capacetes Azuis. Em 2020, 13 deles foram vítimas de engenhos explosivos improvisados. Duplicou para 25 mortes em 2021.



Este ano, as baixas já são 21 só até 26 de agosto. Este escalar de risco obriga a ONU a melhor preparar e equipar as missões contra as armadilhas explosivas.









