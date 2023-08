A sustentação dos recursos humanos no âmbito dos oficiais de justiça, com um vencimento de ingresso de 862 euros mensais ilíquidos, torna-se cada vez mais difícil para estes profissionais manterem uma vida digna, especialmente em áreas de elevado custo de vida como Lisboa ou o Algarve. Quando se deparam com salários tão baixos que mal cobrem as despesas básicas, surge uma realidade desconcertante.









