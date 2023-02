O terramoto que ocorreu no dia 6 de Fevereiro, com a magnitude de 7,8, no Sudeste da Turquia, perto da Síria, causando mais de 24 000 vítimas mortais, recolocou a questão na ordem do dia: Será possível prever terramotos?



Os cientistas conhecem as causas dos terramotos: devem-se a movimentos súbitos em falhas geológicas, que acontecem normalmente nos contactos entre placas tectónicas, como a que existe entre a Turquia e a Síria.









