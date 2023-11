Previdência exige-se

O facto de existirem profissionais, como advogados e solicitadores, sem acesso aos mais básicos direitos sociais tem de envergonhar Portugal.



Se um desses profissionais ficar doente, tiver que prestar apoio a um familiar, for pai/mãe ou tiver uma redução abrupta de rendimento, não tem qualquer apoio por parte da Segurança Social porque está impedido de nela se inscrever, por via da obrigatoriedade de inscrição na última caixa de previdência de gestão privada do país – a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores.









