Quem analisar as recentes notícias em Portugal duvidará se estamos realmente a viver num Estado de Direito.



Arguidos detidos para interrogatório por um prazo manifestamente desproporcional, desacatos entre cidadãos sem polícias suficientes para os controlar, manifestações racistas, migrantes detidos no aeroporto sem condições dignas e sem direito a Advogado, reclusos a viverem em condições degradantes, etc.









