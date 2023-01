O Ano começou com uma declaração de cessar-fogo, por parte de Putin, para se comemorar, a 7 Jan, o “Natal Ortodoxo”. Depois de ter atacado a Ucrânia com centenas de mísseis e drones no “Natal Católico”, provocando dezenas de mortos e feridos. É cinismo puro, dizem os ucranianos. Precisa de oxigénio, afirma Biden.









Ver comentários