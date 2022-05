Crianças são crianças. Devem ser crianças. Tudo o que contraria esta realidade é antinatura. Calma. As crianças têm tempo para provarem a idade adulta. Não é preciso inventar e acelerar o tempo. ‘The Voice Kids’, um programa que (me) assusta, é fundador de uma cultura que não quer saber da Alice do País da Maravilha ou do príncipe que acorda a Bela Adormecida.









Ver comentários