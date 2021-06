No Euro 1992, quando os guarda-redes ainda podiam agarrar bolas atrasadas com os pés, a Dinamarca chegou à última jornada do grupo A a precisar de ganhar. Os nórdicos, chamados das férias após a suspensão da Jugoslávia, tinham pela frente... a França. Uma equipa claramente favorita, treinada por Platini e com estrelas como Blanc, Amoros, Deschamps (atual selecionador), Cantona e Papin.