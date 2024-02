Nestes tempos de campanha eleitoral os diversos setores apresentam as pretensões que esperam ser tomadas em conta pelo próximo governo. O caderno reivindicativo do ensino superior e ciência é bem conhecido. Tem duas questões centrais: recuperação do poder de compra dos salários, cujas perdas acumuladas desde 2009 já ultrapassam os 30%, e no combate à precariedade.









Ver comentários