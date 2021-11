Uma das razões para a recente greve dos trabalhadores da Função Publica foi a não atualização das suas remunerações. Interessa analisá-la com objetividade. Segundo a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, a remuneração base média mensal na Administração Publica é, em 2021, de 1527 euros (53,6% dos trabalhadores têm o ensino superior, no setor privado 32,8%).