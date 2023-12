Sobre um grande estadista foi dito: “Se quer descobrir a verdadeira natureza de um homem, dê-lhe poder”!



Só que, perante a maior ameaça à estabilidade do sistema de segurança interna (nomeadamente, com a incapacidade de atrair candidatos para Forças de Segurança, com crescente escassez de recursos humanos e com instalações indignas), o MAI veio utilizar o seu poder para agravar, ainda mais, as desigualdades e diferenças remuneratórias entre as polícias, beneficiando, aliás, aquela que não se encontra sob a sua tutela.









