O maior risco de insistir na discussão em torno do subsídio de risco é fugir do essencial.



O sistema de segurança interna é formado por Forças e Serviços de Segurança. As Forças são um mais e não um menos como alguns interesses insistem em perpetuar. O que está em causa, Sr. Ministro, é que o ordenado dos Serviços de Segurança é 98% superior ao ordenado das Forças de Segurança.









