A atriz de novelas, que reúne no Instagram uma imensidade de seguidores, está a ser tiro ao alvo nas redes sociais. Manuel Luís Goucha segura a verdade numa mão. Na outra, nem por isso. A defesa a Rita Pereira parece-lhe merecida: sabe colocar a voz e sabe projetar a voz. Um ator que não saiba de estas duas ferramentas o melhor que tem de fazer é arrumar as botas no armário mais próximo.









