RTP e TVI fecham semestre em queda

No final do mês de Junho a RTP1, a CMTV, a RTP2, a FOX e o AXN aumentaram a audiência, enquanto a TVI, SIC, CNN, SIC Notícias, RTP 3 e Hollywood perderam. A SIC e a TVI tiveram, aliás, o share médio mensal mais baixo desde que em 2022 começaram, respectivamente, com 15,8% e 14,5% de share. A RTP1, graças aos jogos da Selecção na Liga das Nações da UEFA, teve o seu melhor resultado do ano, com 11,4%, e a CMTV teve a subida mais saliente, alcançando um share médio mensal de 5,3%, e registou também o seu melhor resultado de sempre em horário nobre, com 4,5% de share médio durante o mês de Junho.









Ver comentários