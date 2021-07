Ruído e vuvuzelas

No passado mês de maio de 2021, um coordenador da Unidade Central de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária foi acusado do crime de violação do segredo de justiça, por "diversas notícias publicadas sobre a Operação Lex, o processo e-Toupeira e o caso de emails do Benfica" (Lusa).Em sua defesa, tal coordenador referiu ter sido a própria Direção Nacional da PJ a fonte da fuga de informação, onde vieram a público "o conteúdo de atos processuais, alguns ainda não iniciados", bem como os "conteúdos de peças, relatórios, despachos, mandados e autos de diligência de processos secretos".