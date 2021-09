No fim de julho de 2021, segundo o Ministério das Finanças, a Segurança Social já tinha acumulado um saldo negativo de 445,6 milhões de euros. No fim do ano o “rombo” e descapitalização serão enormes. E isto acontece porque os descontos para a Segurança Social estão a ser utilizados pelo governo para pagar as despesas da Covid-19 (apoio às famílias e empresas), quando deviam ser pelo Orçamento do Estado.