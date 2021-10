A demissão do diretor clínico do Hospital de Setúbal fez soar os alarmes, obrigando responsáveis governamentais às habituais explicações: dentro em breve proceder-se-á a obras de reabilitação do hospital; à abertura de concurso para suprir as falhas de meios técnicos e humanos, e demais frases de ponderação e empenho que soam como música de embalar.