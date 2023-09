O futebol regressou ao primeiro lugar das audiências com o jogo da Selecção Nacional contra a Eslováquia, a contar para a fase de qualificação do Euro 2024, transmitido pela TVI e que obteve quase dois milhões de espectadores. Em segundo lugar ficou o ‘Big Brother’, da TVI, em terceiro o ‘Isto É Gozar com Quem Trabalha’, da SIC, em quarto lugar o ‘Jornal da Noite’ de domingo, na SIC, com Marques Mendes e em quinto lugar ‘Festa é Festa’, da TVI.









