Continua a ser o ás dos golos. São tiros certeiros na baliza. O guarda-redes nem vê a ponta da direcção do esférico vindo do pé do craque. Mas só não vê quem usa óculos de noite: Cristiano Ronaldo não é o mesmo jogador, impossível manter a performance dos 20 anos, raiar dos 30, num corpo a três anos dos 40 anos.









Ver comentários