Depois de, há duas semanas, a TVI ter conseguido ultrapassar a SIC, na semana passada a estação de Queluz de Baixo voltou à segunda posição. Foi uma semana de quebra de audiências entre os generalistas. A RTP 1, com 9,9% de share, teve o seu pior resultado semanal desde o início do ano, o mesmo acontecendo à SIC que, com 16,9%, teve também o seu pior registo de 2022.









