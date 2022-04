No passado dia 21, a ASPP/PSP realizou uma vez mais as Comemorações dos Secos e Molhados, o famigerado episódio que traduziu a bravura dos polícias de então, contra um governo e uma PSP que insistia na arrogância, na prepotência e numa visão de sonegação de direitos. Após as Comemorações, realizámos uma concentração/protesto frente à Direção Nacional da PSP, pelas razões plasmadas numa carta enviada ao Diretor Nacional da PSP.









Ver comentários