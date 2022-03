Na semana passada, a TVI reduziu a sua diferença em relação à SIC para apenas meio ponto percentual. No final de Fevereiro, a diferença de share médio entre as duas estações era ainda de um ponto, mas a verdade é que desde o início do ano a TVI tem vindo a reganhar terreno, começando agora a ser uma séria ameaça ao domínio da SIC nos últimos anos.