Apesar de uma agenda política carregada no fim de semana, com transmissões em directo de vários eventos do PS, AD e outros partidos, os canais de informação política tiveram fracos resultados de audiência, abaixo do que é habitual - a CNN ficou em terceiro lugar, atrás da CMTV e Hollywood, e a SIC Notícias ficou em quinto lugar, com a Fox a ultrapassá-la.









