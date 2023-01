'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', na SIC, voltou a ser o programa mais visto da semana passada com mais de um milhão e 100 mil espectadores e a grande novidade é que ‘O Preço Certo’, na RTP1, foi o segundo programa mais visto, a reduzida distância do líder.



A semana foi, aliás, sorridente para a RTP1, que colocou mais dois programas na lista dos dez mais vistos - as transmissões dos jogos da Taça de Portugal Varzim-Benfica (quarto lugar, um milhão de espectadores) e FC Porto-Arouca (nono lugar, 890 mil espectadores).









