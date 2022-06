Depois do sobressalto que levou a RTP 1 a ter o seu melhor resultado do ano na semana dos Santos Populares e dos jogos da selecção nacional, na semana passada foi retomado o share médio na casa dos 10%. Do lado dos outros dois canais generalistas, a SIC desceu e a TVI aumentou ligeiramente. O resultado é que a diferença entre os dois canais, que tinha sido de 1,9% de share médio, reduziu-se para 1,2%.









