Depois de uma semana marcada por essa obra de ficção que é o relatório da comissão de inquérito parlamentar à TAP dei comigo a pensar que é nestes momentos que se sente a falta de Ricardo Araújo Pereira. Já viram o que ele faria com essa pérola literária, com as cambalhotas dadas pela escriba do relatório para só dar graxa ao Governo?









