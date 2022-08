No final dos primeiros sete meses deste ano o panorama de audiências de televisão caracterizava-se pela continuação da liderança da SIC, que aumentou a diferença em relação à TVI, pelo regresso da RTP 1 abaixo da fasquia dos 10% de share médio mensal (como já tinha acontecido em Abril) e pelo aumento da quota de audiências do conjunto dos canais de cabo e das plataformas de streaming, que já ultrapassaram os 55% do total da audiência e agora se aproximam dos 60%, como aconteceu na semana passada, com o cabo quase nos 43% e o streaming nos 16%.









Ver comentários