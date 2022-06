O esquema que João Rendeiro usou para fugir, "nas barbas" da Justiça, foi só um dos exemplos flagrantes recentes de como o perigo de fuga, na hora de atribuir a medida de coação, tem de ser bem avaliado.



José Sócrates, sobranceiro e tranquilo com o ritmo de caracol com que a Operação Marquês anda nos tribunais, chateou-se porque a imprensa escancarou as viagens ao Brasil para "cumprimento das obrigações académicas no doutoramento" que está a tirar.









