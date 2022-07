No campeonato da área ardida, como o especialista Duarte Caldeira lhe chamou esta semana, tem havido alarme com os 56 mil hectares já ardidos este ano - na maioria nas últimas semanas. Esse é só um indicador do mau ‘estado da arte’.



Apenas por comparação, nos grandes fogos de 2003 e 2005 - arderam respetivamente meio milhão e quase 400 mil hectares -, onde estive em reportagem, houve incêndios com 41 mil (Nisa), 36 mil (Oleiros), 28 mil (Monchique) e 22 mil (Chamusca) hectares ardidos.









