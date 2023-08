O jogo de playoff para a Liga dos Campeões entre o Sporting de Braga e o Panathinaikos, transmitido pela TVI, foi o programa mais visto da semana passada, com cerca de um milhão de espectadores. Logo a seguir surge o ‘Jornal da Noite’ de Domingo, da SIC, que além do comentário de Marques Mendes contou com a revelação de que aquele comentador está disponível para se candidatar à Presidência da República.









Ver comentários