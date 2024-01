A PJ está na posse dos resultados de todas as perícias ao material recolhido, em meados de novembro, nas buscas que levaram à detenção de Fernando Valente. É um excelente sinal e uma prova de capacidade. Ninguém poupa esforços e meios no misterioso caso que tem gerado um enorme alarme social e deixado muita gente com os nervos à flor da pele.









