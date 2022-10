Os dois programas mais vistos da semana passada foram as transmissões de dois jogos de futebol - um da Liga dos Campeões, entre o Sporting e o Marselha, na TVI, e outro, na RTP 1, para a Taça de Portugal, entre o Caldas e o Benfica.



O jogo da Liga dos Campeões foi o que registou maior audiência, com um pouco mais de 1,4 milhões de espectadores, mas o jogo do Benfica não ficou muito atrás e registou 1,25 milhões de espectadores.









