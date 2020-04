Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É "dos momentos altos da agenda parlamentar" mas que este ano terá adaptações no número de convidados e na organização "sem perder de vista a dignidade da cerimónia". A descrição sobre as comemorações do 25 de abril na AR é do gabinete de Ferro Rodrigues que, com 70 anos e após duas cirurgias, tem sido dos mais acérrimos defensores da manutenção dos trabalhos parlamentares como garante ...