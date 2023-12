Foi esta semana encerrada a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas - COP28!



Pela primeira vez esboçou-se no documento final o compromisso de enterrar o uso dos combustíveis fósseis. A comunidade internacional finalmente parece recusar o negacionismo!



Estamos ainda longe do entendimento que permita abrandar o aquecimento global e minimizar os seus efeitos.









