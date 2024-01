Tempos idos

Caminhamos a passos largos para uma sociedade do conflito, da trincheira e do adversário. Os factos, a verdade, a transparência e todos aqueles valores que em tempos eram pilares de uma democracia sucumbiram à narrativa do interesse do momento de um dado grupo ou instituição.



Com ligeireza, diríamos nós, assiste-se a uma série de comentadores, uns na forma de políticos, outros de governantes e outros ainda de jornalistas, que se permitem vir a público proferir afirmações falsas quanto ao tema que está na atualidade e envolve as Forças de Segurança: o maior desrespeito feito por um governo a estes profissionais.









