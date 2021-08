Terceira final europeia para Jesus

Quando Jorge Jesus voltou a Portugal, todos o ouvimos dizer, sem qualquer temor, que estava no Benfica para conquistar muito mais do que um simples campeonato. Um ano depois, já se podem tirar várias conclusões.Primeira: o campeonato não é assim tão simples de vencer; segunda: ao ganhar zero - bola, como o próprio já disse por várias vezes noutros contextos - na primeira época pós-regresso, Jorge Jesus pôs-se a si mesmo entre a espada e a parede. A escapatória existe. E, na verdade, não parece tão improvável como queriam fazer crer os sinais de fragilidade deixados pelo Benfica no último jogo da última época. Nesta, o objetivo Liga dos Campeões é de êxito obrigatório. Para o futuro do clube, mas também para o do próprio treinador.