Não é ficção. É a vida no superlativo trágico. Um jovem actor preso por tráfico de droga. Duas vezes. Apanhado em flagrante delito, em 2013, com quase 2 kg haxixe e 28 g de heroína, Tomás Santos terá fugido à polícia com um filho menor no automóvel. Não conseguiu ser mais veloz do que a autoridade. Foi preso.