O jogo de Portugal com a Turquia já havia conseguido 2,2 milhões de espectadores e um share de 41,9% - mas na semana passada o play-off de qualificação de Portugal com a Macedónia do Norte ultrapassou os 2,5 milhões de espectadores, teve 51,4% de share e foi o programa que até agora obteve, este ano, o maior número de espectadores.









