A descrição no cabeçalho das funções que exerço no CM sugeriria que escrevesse sobre o clássico de ontem, mas decidi lançar-me para outros voos. E isto porque me custa a perceber a pressa do Governo em avançar com a privatização da TAP. Não há uma data-limite para a venda imposta pela Comissão Europeia, logo tendo a concordar com quem defende que não é o momento certo para abrir mão da companhia na qual o Estado injetou 3,2 mil milhões de euros.









