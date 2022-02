TVI colada à SIC

Agora que Bruno de Carvalho saiu, vamos ver o que acontece ao ‘Big Brother Famosos’. Para já, este reality show é claramente o responsável pela recuperação de audiências da TVI ao longo destas últimas semanas. Se olharmos para os programas mais vistos desde o início do ano, na lista dos 20 que obtiveram maior audiência, o ‘Big Brother Famosos’ ocupa 12 lugares, as transmissões de jogos de futebol têm três entradas, ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ tem duas, e, com uma entrada cada, regista-se um debate eleitoral para as legislativas e uma emissão do ‘Jornal da Noite’ de Domingo da SIC.