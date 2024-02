O futebol voltou a estar em destaque a semana passada, com dois jogos da Taça de Portugal, ambos transmitidos pela RTP 1: o Vizela-Benfica foi o programa mais visto, com 1,3 milhões de espectadores, e o União de Leiria-Sporting, que ficou em terceiro lugar com um milhão de espectadores. O segundo lugar foi para o ‘Big Brother’, na TVI, que foi visto por 1,2 milhões de pessoas.









