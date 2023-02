A TVI conseguiu liderar as audiências na semana passada, quando comemorava 30 anos de existência. Teve uma vantagem de quatro décimas de share médio sobre a SIC, obtendo um share médio semanal de 15,9%, o mais alto que registou este ano.



No entanto, o programa mais visto foi da SIC - a transmissão do jogo do Sporting para a Liga Europa, que teve mais de milhão e meio de espectadores.









