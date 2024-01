Na segunda semana do ano, a TVI ultrapassou a SIC e conseguiu o primeiro lugar das audiências, graças sobretudo ao ‘Big Brother’, ‘Dança com as Estrelas’ e ‘Festa é Festa’. Mas se em termos de média semanal de audiências a vantagem coube à TVI, os três programas mais vistos da semana foram emitidos pela RTP1, e todos no mesmo dia, 10 de Janeiro, que foi palco do Benfica-Sporting de Braga, jogo da Taça de Portugal, que obteve mais de 1,4 milhões de espectadores e que foi o programa mais visto da semana.









