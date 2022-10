A semana passada foi caracterizada pela diminuição da diferença entre os dois principais canais, com a TVI a recuperar share médio e a SIC a ter uma ligeira queda. Na semana anterior, a SIC liderava com 1,7% de vantagem.



Na semana passada, a TVI reduziu a diferença para 0,6%. Pior resultado teve a RTP 1, que com 8,9% teve o seu pior share médio semanal desde o início do ano.









