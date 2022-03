Pensava Vladimir Putin que a invasão eram favas contadas: militarmente, dava 20 a zero a Volodymyr Zelensky. Não teria problemas; o gás e o petróleo seriam – e são - o travão para que países não sancionem a Rússia à medida merecedora. A NATO, quieta, não enviaria tropas. Não enviou. A letra do hino nacional da Ucrânia derruba as contas do presidente russo.