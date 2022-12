A UE proibiu as importações por via marítima de petróleo bruto da Rússia e, paralelamente, estabeleceu um limite máximo de 60 USD por barril para o transporte marítimo de petróleo russo para países terceiros, limite imposto também pelo G7.



Estas sanções revelam coesão entre os 27 UE num setor sensível e onde as dependências face à Rússia são tão diversas, visando privar a Rússia de receitas cruciais para a sua máquina de guerra na Ucrânia: por um lado, a UE tem sido a maior cliente do petróleo russo (em 2021, representou quase metade das exportações russas de petróleo);









